Il futuro diè sempre più in bilico, con ilche continua a bussare forte alle porte dell'. L'esterno ex Lazio, infatti, piace tantissimo a Conte, che lo ha espressamente richiesto alla società; ecco perché in Corso Vittorio Emanuele si aspettano un'offerta del club inglese da qui alla fine del mercato. I nerazzurri, consapevoli del possibile addio di Candreva, hanno già iniziato a valutare diverse le alternative,Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti,ha espresso il suo totale gradimento per l'esterno spagnolo, che sarebbe perfetto per i suoi schemi tattici. Reduce da una grande stagione con la maglia rossonera, Suso è valutato non meno didal Milan: cifra importante che, però, potrebbe essere ricavata proprio dalla cessione di Candreva al Chelsea.Il Milan però, stando a quanto appreso da, ritiene Suso un elemento imprescindibile della rosa e difficilmente si priverà dello spagnolo. Il giocatore ha anche pubblicamente dichiarato di voler proseguire con i rossoneri e sta trattando il rinnovo di contratto, anche se restano da risolvere diverse questioni legate al prolungamento. Suso, infatti, ha fatto una richiesta importante da, superiore alla cifra pattuita qualche mese fa; nonostante qualche ostacolo, però, i lavori procedono ed appare difficile poter pensare a un Suso in versione nerazzurra