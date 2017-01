Inter pazzesca! Suning prepara altri grandi colpi di mercato per rinforzare ancora la squadra in vista della prossima stagione. Il Corriere dello Sport in edicola oggi elenca tutti i possibili obiettivi divisi per reparto.



DIFESA - L'idea è di tenere Handanovic, altrimenti assalto al suo connazionale Oblak (Atletico Madrid). Come difensore centrale Marquinhos (PSG) o Manolas (Roma) favoriti su de Vrij (Lazio) e Lindelof (Benfica). Capitolo terzini: inarrivabile Alaba (Bayern Monaco), Ricardo Rodriguez (Wolfsburg) preferito a Criscito (Zenit) a sinistra, sulla destra occhio a Darmian (Manchester United) o Vrsaljko (Atletico Madrid). Tuttosport aggiunge i nomi di Masina (Bologna) e Barreca (Torino).



CENTROCAMPO - Il sogno è riportare in Italia Verratti (PSG), le piste alternative sul mercato interno portano all'esperto Biglia (Lazio) o al giovane Pellegrini (Sassuolo), sul quale la Roma ha un diritto di riacquisto. Tuttosport scrive del possibile ritorno di Benassi (Torino).



ATTACCO - Caccia a Bernardeschi (Fiorentina) o Berardi (Sassuolo), altrimenti si pesca in Inghilterra tra Alexis Sanchez (Arsenal) e Sergio Aguero (Manchester City). Le alternative low cost sono Petagna (Atalanta) e Roger Martinez (Jiangsu).