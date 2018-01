Nome nuovo per il mercato dell'Inter. Se a centrocampo i nerazzurri continuano a lavorare sulle due piste che portano a Rafinha del Barcellona e Ramires del Jiangsu Suning, in difesa spunta a sorpresa il profilo di Lisandro Lopez, centrale del Benfica che nelle ultime sessioni di mercato è stato a lungo inseguito dalla Fiorentina.



AL LAVORO PER CHIUDERE - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il club di corso Vittorio Emanuele ha avviato i contatti con i portoghesi per arrivare già nelle prossime ore alla chiusura dell'affare. Classe '89 argentino, molto forte fisicamente, Lopez è stato a lungo inseguito dalla Fiorentina nelle ultime sessioni di mercato. Ora sono i nerazzurri ad averlo scelto come candidato forte per la difesa.



PRESTITO CON DIRITTO - Senza grandi disponibilità per questa sessione di mercato, l'Inter è al lavoro anche in questo caso per un'operazione in prestito con diritto di riscatto, fissato intorno ai 10 milioni di euro. Se il Benfica accettasse la formula di trasferimento, Lopez andrebbe a completare il reparto di centrali a disposizione di Luciano Spalletti, che tante volte nelle ultime settimane ha chiesto un nuovo difensore.