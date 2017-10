Al di là delle smentite di rito, l'Inter ha intenzione di portare a Milano Ramires. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come ad Appiano Gentile siano tutti d'accordo sulla bontà dell'operazione.



“Ramires Santos do Nascimento ha messo d’accordo tutti all’Inter. Al di là delle smentite arrivate in queste settimane, ci sarebbe infatti già l’ok delle varie componenti nerazzurre per portare a Milano fin da gennaio il 30enne centrocampista dello Jiangsu Suning. Operazione naturalmente in prestito che però resta al momento subordinata a un eventuale altro colpo extracomunitario: l’Inter ha infatti a disposizione un solo posto per gli extracomunitari e prima di chiudere col brasiliano vuole verificare con attenzione eventuali altre piste di maggiore prospettiva”.