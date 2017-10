Luciano Spalletti pensa al turnover in vista della partita contro la Sampdoria. Questo è quando scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come Eder dalla panchina stia scalpitando.



"Luciano Spalletti verificherà le condizioni di chi è uscito più provato dal San Paolo, ovvero Antonio Candreva e Borja Valero. Intorno a loro due si aggirano i dubbi maggiori. Ieri, nell’allenamento pomeridiano, Spalletti ha mischiato le carte provando tutti, specialmente chi ha giocato meno in questo ultimo periodo: se questa mattina gli acciaccati non daranno garanzie, vuole che i sostituti si siano allenati con la graduale pressione necessaria. Di base la formazione contro la Samp ricalcherà quella delle ultime uscite. Davanti a Handanovic ci saranno D’Ambrosio, Skriniar, Miranda (diffidato) e Nagatomo (Dalbert la sorpresa). Poi Vecino e Gagliardini che sembrano essere entrati in «ritmo». Davanti un paio di punti fermi come Icardi e Perisic e un paio di dubbi. Al posto di Borja scalpitano Joao Mario ed Eder. A destra al posto di Candreva o lo stesso Eder o, perché no, Karamoh".