Il centrocampista dell’Inter Ivan Perisic ha parlato al canale tematico nerazzurro dopo la partita col Verona: "Gli assist a Icardi? Dico sempre a Mauro di non darmi mai le spalle, così segna gol facili così. Anche l'anno scorso ho fatto un assist del genere, gli attaccanti devono essere sempre pronti. Mi piace fare sport con le mani, per questo sfrutto ogni opportunità. Oggi abbiamo fatto bene, abbiamo vinto e segnato tre gol, dobbiamo continuare così. Il mio gol? Brozovic mi ha visto, mi ha dato una bella palla. Il primo controllo era il più importante, ho perso un po' di equilibrio e poi serve sempre un po' di fortuna. La palla stavolta è entrata, spero entri anche mercoledì. Abbiamo lavorato tanto in queste ultime due tre settimane, abbiamo cambiato la tattica, si vede che giochiamo più velocemente e in verticale. Abbiamo segnato 8 gol nelle ultime due partite senza subire. Non importa però chi segna, conta che vinca l'Inter. Ho segnato nelle ultime due partite e spero di continuare, dobbiamo prepararci bene per il derby, sarà dura ma siamo pronti e carichi".