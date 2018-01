“Perisic poteva far gol con un colpo di testa, ma nonostante questo ha fatto vedere nuovamente il gran calciatore che è. Il gol arriva quando si ha continuità di giocate, carattere forte”, ha detto Luciano Spalletti dopo la partita pareggiata 0-0 contro la Lazio. La 19esima giocata dall’inizio da Ivan Perisic, sempre in campo da inizio campionato ad oggi, mai sostituito dall’allenatore nerazzurro. E gira tutto attorno alla “continuità”, quella che Spalletti ha visto contro i biancocelesti, ma noi no. Perché il croato delle ultime partite sembra da troppo tempo l’ombra di se stesso. l’energia di Ivan, che sembrava sovrabbondante, tanto da portarlo a tagliare tutto il campo in ripiegamenti difensivi che facevano gongolare Spalletti, sembra essersi esaurita. Di colpo, sul più bello, nel momento in cui l’Inter era chiamata a vincere per tenere il passo di Napoli e Juventus e per approdare in semifinale di Coppa Italia.



PERISIC SI È SPENTO - Invece no, Ivan Perisic si è inceppato. O più semplicemente, Perisic ha iniziato ad accusare la stanchezza. Perché giocare tutte le 19 partite di campionato per intero non è da tutti. Vero che l’Inter non gioca le coppe europee, ma il croato non ha saltato neanche un minuto. Ha sempre giocato, qualche volta anche stringendo i denti per dei piccoli affaticamenti muscolari. Dettati dalla stanchezza, naturalmente, perché fare su e giù per la fascia sinistra (o destra talvolta) è dispendioso. Il Perisic delle ultime partite (da quella con la Juve per capirci) manca di continuità nelle giocate. Si accende ad intermittenza, sembra tornato quello della scorsa stagione. I compiti difensivi che gli ha affidato Spalletti lo limitano nelle scorribande offensive: arrivare con lucidità in fase offensiva per tutta la durata degli incontri non è sempre facile. Perisic ha bisogno di riposo, così come tutta l’Inter. E forse anche per questo Spalletti ha annullato l’allenamento previsto oggi, concedendo la giornata libera ai suoi.



IL MERCATO - Perisic ha bisogno di riposo nell’immediato, ma ancora di più in vista del girone di ritorno, dove l’Inter è chiamata a difendere il posto valido per la qualificazione alla prossima Champions League. Difficile, praticamente impossibile pensare che il croato possa stare fuori contro la Fiorentina nella prossima gara di campionato, l’ultima prima della sosta. Karamoh col Milan in Coppa Italia si è mostrato ancora acerbo, Eder sulla fascia non dà le giuste garanzie a Spalletti. Quelle garanzie che potrebbero arrivare dal mercato invernale. “Deulofeu e Alex Vidal? Sono nomi e stiamo valutando alcune opportunità, non so se con il Barcellona o con altre società. Ci stiamo guardando intorno, magari sul mercato si potrà trovare qualcosa di diverso. Le idee ci sono, vediamo se saranno realizzabili”, le parole di Piero Ausilio prima della gara con la Lazio. Deulofeu piace e sarebbe l’alternativa perfetta a Ivan Perisic. Le alternative sono Vidal appunto, Pastore e Mkhitaryan. Non due esterni naturali, ma due giocatori con le giuste qualità per poter far tirare il fiato anche a un insostituibile come Perisic.



@AleCosattini