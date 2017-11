Prima di tutto, far decollare il talento fatto in casa. Non c'è volontà da parte dell'Inter di realizzare una plusvalenza adesso con Andrea Pinamonti, attaccante nerazzurro classe '99 che ha già debuttato in prima squadra e promette benissimo per il futuro. Chiaramente di altra categoria in Primavera, Pinamonti sta maturando e la scelta di tenerlo ad Appiano Gentile invece che spedirlo in prestito ha la finalità di vederlo crescere ancora giorno dopo giorno, convinti che possa anche trovare spazio mentre impara dagli allenamenti di Spalletti e il suo staff.



NIENTE EVERTON - Il mercato però continua ad attivarsi attorno all'attaccante 18enne di Cles. Nelle scorse settimane, inizio ottobre, l'Everton ha fatto più di un sondaggio per capire le condizioni di fattibilità per un investimento su Pinamonti. Un suo grande estimatore è Ronald Koeman con gli uomini del suo staff che lo hanno seguito più volte; poi, l'esonero dell'allenatore olandese a fine mese ha segnato la fine di ogni discorso. L'Everton si è immediatamente raffreddata come pista per Pinamonti, l'Inter e il giocatore però hanno chiuso a ogni ipotesi come nella scorsa estate. Andrea non si tocca, cresca con calma e si definirà il suo percorso. Ad oggi, tutt'altro che lontano da Milano semplicemente per fare cassa.