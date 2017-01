Al termine del mercato di gennaio, Piero Ausilio e Tullio Tinti si incontreranno per discutere della strategia comune circa il futuro di Andrea Pinamonti. La giovane punta classe 1999 ha stupito molto Stefano Pioli per l'impegno e la determinazione che ci mette nelle sedute d'allenamento. Ormai dal primo di gennaio, infatti, l'attaccante è aggregato in pianta stabile alla prima squadra, mentre torna in Primavera per le gare di campionato. A tal proposito, domani alle 11 sarà impegnato contro il Genoa nella gara casalinga che si giocherà ad Interello.



L'IDEA DELL'INTER - Sono molti i club che apprezzano le qualità di Pinamonti, tanto che in questo mercato un paio di squadre di A lo ha addirittura richiesto in prestito per questi ultimi sei mesi di campionato, ricevendo però il secco rifiuto da parte dell'Inter. La società nerazzurra vuole inserire Pinamonti al centro del progetto di crescita e di italianizzazione imposto da Suning, ma difficilmente un ragazzo così giovane potrà trovare un posto da titolare nell'Inter che intende lottare per i più prestigiosi traguardi. L'idea della società di corso Vittorio Emanuele è quella di offrire al ragazzo un ingaggio corposo e di mandarlo in prestito, offrendo un alto premio di valorizzazione alla società che dovrà garantire al ragazzo un numero minimo di presenze, che dovrà essere molto alto. Una postilla, quella relativa ai premi di valorizzazione, che potrebbe addirittura essere inserita nel contratto per il rinnovo tra Pinamonti e l'Inter.