Il tecnico dell'Inter, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Napoli. Nelle sue parole si è potuto notare una vena polemica : "Se avessi dovuto indire ogni volta - si rivolge ai giornalisti - una conferenza per smentire le notizie su di me e sul mio futuro, vi avrei dovuto convocare davvero spesso. Sono tranquillo, è normale la pressione in ambienti così importanti. Preferisco parlare della squadra, che contro il Napoli ha la possibilità di dimostrare il proprio valore".