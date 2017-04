Stop! Brusca frenata nella trattativa tra il Chelsea e Antonio Conte per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2019 fino al 2021 con un sostanzioso adeguamento dello stipendio. L'allenatore italiano rinvia ogni discorso a fine stagione e, per restare a Londra, chiede precise garanzie al patron russo Roman Abramovich. Come ad esempio respingere l'assalto del Real Madrid ai nazionali belgi Courtois e Hazard, oltre a una campagna acquisti importante per rinforzare la squadra in vista della prossima Champions League.



INTER - Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Conte potrebbe tornare in Italia di fronte a un'offerta da favola dell'Inter e a un piano faraonico di rinforzamento del club nerazzurro per lanciare la sfida alla Juventus. I cinesi di Suning sono soddisfatti del lavoro di Pioli, che però sa di non poter essere tranquillo della conferma sino a fine aprile, quando avrà concluso il trittico derby, Fiorentina e Napoli. Se l'Inter cambierà, sarà soltanto per un top allenatore. Le piste portano a Simeone (che però convince meno i cinesi e ha appena giurato amore all'Atletico Madrid) e a Conte, con il quale il club ha avuto un primo contatto lo scorso ottobre, quando si sbandava con De Boer e lo stesso Antonio viveva momenti difficili a Londra. Suning gli garantirebbe i mezzi economici e politici per tornare subito a vincere. Senza dimenticare la famiglia, che è sì pronta ad assecondarne la carriera, ma preferirebbe rimanere in Italia. Infine c'è lo stimolo di interrompere l'egemonia juventina dopo essersi lasciato male con gli Agnelli. Insieme a Conte tornerebbe all'Inter il dirigente Lele Oriali.



VERRATTI - Come si legge sul Corriere della Sera, il patron Zhang Jindong ha stanziato un budget astronomico da 200 milioni di euro da investire sul prossimo mercato estivo. L'Inter segue Berardi e altri giovani italiani, ma il colpo vero è altro: un campione, un'icona riconoscibile a livello planetario. Il centrocampista del PSG, Marco Verratti potrebbe essere il profilo giusto e non l'unico. In questo solco si inseriscono l'idea Conte o quella che porta all'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Intanto aspettano il rinnovo alcuni dirigenti, tra cui il direttore sportivo Piero Ausilio e il direttore generale Giovanni Gardini.