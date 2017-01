Ci volevano i cinesi per rendere l'Inter una squadra più italiana. Suning dà il via libera all'acquisto di Gagliardini, che arriva dall'Atalanta in prestito oneroso per 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 23 milioni più altri 3 milioni di bonus raggiungibili: un affare da 28 milioni di euro. Il centrocampista classe 1994 effettuerà le visite mediche all'Humanitas di Rozzano tra oggi e domani prima di firmare un contratto fino al 30 giugno 2021 con un ingaggio decuplicato da 150 mila euro a 1,5 milioni netti all'anno più bonus.



INTERNAZIONALE - E non finisce qui: il processo di "italianizzazione" proseguirà anche nel prossimo mercato estivo. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il primo grande obiettivo sarà quello di riportare in patria Verratti, per il quale si profila un altro derby d'Italia con la Juve. I contatti sono avviati da qualche settimana e nella trattativa potrebbe finire anche Perisic per abbassare la parte cash dell'operazione in un affare complessivo da 70-80 milioni. Poi verrà fatta una valutazione tecnica per scegliere se puntare su Berardi (Sassuolo) o su Bernardeschi (Fiorentina): i costi sono quelli, non meno di 40 milioni. Anche la difesa verrà ritoccata: in cima alla lista c'è l'ex milanista Acerbi, sempre del Sassuolo, valutato intorno ai 10 milioni. Ovviamente non vanno scartati anche i nomi di Darmian e Criscito, nel caso non dovesse arrivarne uno a gennaio. Infine, il successore di Handanovic: Perin (Genoa) sembra il candidato principale, ma attenzione a Cragno, Meret e Gollini.