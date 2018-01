Un esterno per sostituire Eder, dato come partente, e un nome di qualità per alzare il tasso tecnico a centrocampo. Daniel Sturridge e Javier Pastore sono i nomi su cui sta lavorando la dirigenza dell’Inter a pochi giorni dalla chiusura del mercato invernale. I due affari sono tenuti d’occhio anche dai bookmaker, che per il momento reputano più probabile l’arrivo del calciatore inglese. L’accordo tra nerazzurri e Liverpool sulla formula è totale e Sturridge a San Siro è un’idea piazzata a 1,90. Sul centrocampista argentino, invece, c’è da lavorare: il Flaco vuole l’Inter, ma bisogna convincere il PSG a lasciarlo andare in prestito. Rispetto all’affare Sturridge la quota sale sensibilmente, fino a tre volte la scommessa.