Corre veloce il tempo, specie quando hai qualche materia da recuperare e il rischio di un debito complica ulteriormente la situazione. Ad Appiano Gentile le lancette dell’orologio viaggiano spedite, allenamento dopo allenamento. La Champions è lì ad un punto, ma il calendario dell'Inter non è dei più semplici e le occasioni sprecate lasciano molto rammarico. Se solo tutti avessero studiato un po’ di più… Spalletti però guarda avanti, piangere sul latte versato sprecherebbe altre risorse e così il tecnico toscano preferisce concentrarsi sul tempo per aumentare la pressione.



POSTE LE BASI - Al di là della Champions, però, il tecnico toscano è sicuro che il club abbia compiuto importanti passi avanti per il futuro. La società di corso Vittorio Emanuele ha posto basi importanti, ha conosciuto molte verità che andava cercando da tempo, anche in merito al valore di alcuni giocatori. Con Spalletti l’Inter ha impostato un metodo chiaro, riconosciuto dagli atleti e dalla dirigenza. Ma per completezza occorre anche sottolineare un fattore altrettanto importante: l’obiettivo stagionale, per l’Inter, non era lottare per andare in Champions, ma qualificarsi alla competizione punto e basta.



IL BUCO NERO - Perché in caso contrario emergerebbero comunque altri punti da prendere in considerazione. Come la solita crisi di metà stagione, che colpisce l’Inter da diversi anni a questa parte. Una mannaia che si è presentata anche quest’anno e che spinge a contemplare come ci siano ancora dei buchi neri da colmare, probabilmente estranei all’allenatore. Insomma, basi o non basi, l’eventuale esclusione dall’Europa che conta - almeno questa volta - non dovrebbe passare in sordina. Sarebbe un rallentamento nel percorso di crescita evidenziato dallo stesso Spalletti.