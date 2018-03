In Spagna non hanno più dubbi. Il Valencia è pronto a versare 25 milioni di euro all'Inter per riscattare Kondogbia. Intenzione che i vertici del club spagnolo avrebbero già comunicato al 25enne centrocampista francese. A questo punto, l'Inter potrebbe a sua volta definire l'acquisto di Joao Cancelo sborsando di fatto 10 milioni di euro: i 35 pattuiti con il Valencia per il riscatto del portoghese meno i 25 fissati appunto per Kondogbia. Un potenziale affare per entrambi i club. Cancelo cresce gara dopo gara, è velocemente entrato in sintonia con il calcio italiano e oggi è sicuramente uno dei migliori terzini del nostro campionato.



MURILLO SFONDA - Rapporti solidi e buoni affari fra Inter e Valencia nella scorsa estate. Fra questi, c'è Jeison Murillo, definito 'El Muro' dalla stampa spagnola, ceduto dai nerazzurri per 12,5 milioni più il 10% di una eventuale futura cessione. Il colombiano, nonostante un lungo infortunio (tre mesi fuori per un'ernia inguinale) è in cima a tutte le statistiche difensive: passaggi riusciti, gioco aereo, contrasti vinti. E con lui in campo (13 gare) il Valencia non ha mai perso in campionato, mantenendo per sette volte (su 13 appunto) la porta imbattuta. Zona Champions blindata per il Valencia: quarto posto in classifica a -1 dal Real Madrid (terzo) e con 11 punti di vantaggio sulla quinta, il Siviglia di Vincenzo Montella.



BERNARD E... - L'Inter rimane intanto sempre vigile su Bernard dello Shakhtar. Il d.s. Ausilio, a Roma martedì per seguire la gara di Champions contro i giallorossi, ha avuto modo di rivedere di persona in campo il brasiliano, che andrà a scadenza il 30 giugno. Le trattative per portarlo a Milano proseguono, con la famiglia Zhang che viene tenuta costantemente informata anche sulla consistenza delle commissioni per l'affare. I giocatori a costo zero sono i più appetibili in questo momento in casa nerazzurra. Occhio così a Domenico Criscito. Il terzino non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro (c'è il Genoa) e l'Inter resta interessata. L'alternativa, per la fascia sinistra, sarebbe Asamoah che sta trattando il rinnovo con la Juve e ascolta anche il Napoli. Infine Stefan de Vrij: sempre secondo la Gazzetta dello Sport, accordi già stipulati da entrambe le parti, si attende di definire gli ultimi dettagli per depositare il nuovo contratto.