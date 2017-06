L'studia, valuta, si guarda intorno per regalare a Luciano Spalletti innesti di qualità. E' storia di ieri l'incontro tra Piero Ausilio, direttore sportivo nerazzurro, e l'agente di Bernardeschi, Beppe Bozzo; è di oggi, invece, il ritorno di fiamma per Thiago Maia. Sì, perché la società nerazzurra sta pensando al centrocampista del Santos, già obiettivo nella scorsa stagione e rimasto tale per questa. E dal Brasile ne sono convinti: l'offerta è già pronta.- Come ricorda il Corriere dello Sport, il club nerazzurro ha pronti 14 milioni di euro da investire per il classe '97, già seguito dalin passato. Il cartellino è del 70% di proprietà del, club dal quale è arrivato la scorsa estate l'oggetto misterioso Gabigol. Non solo il club brasiliano, però: già, perché il 30% restante è di proprietà di Giuliano Bertolucci, "l'amico di Kia Joorabchian" , l'uomo della commissione di Gabigol.