Roberto Pruzzo, ex grande attaccante della Roma, ai microfoni di Radio Radio ha detto la sua sulle ultime voci di mercato che accostano il giallorosso Daniele De Rossi all'Inter: "Non so se l’Inter possa ripartire da De Rossi. Anche Gagliardini mi sembra che si stia sgonfiando. In un centrocampo che va già lento De Rossi non lo vedo. Al massimo contratto si può pensare ad un anno. Non credo sia una situazione di primo piano per la Roma. Bisogna capire prima di tutto chi sarà l’allenatore”.