Dopo il passaggio di Felipe Melo al Palmeiras, l'Inter saluta Jovetic. L'attaccante montenegrino andrà al Siviglia in prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro, con l'ingaggio da 3 milioni lordi fino a giugno pagato interamente dal club spagnolo.



GAGLIARDINI - Oggi è in agenda l'incontro decisivo tra Steven Zhang e il presidente dell'Atalanta, Percassi per formalizzare l'acquisto di Gagliardini. Un affare da 28 milioni milioni di euro: 2 per il prestito e 23 per il riscatto più altri 3 di bonus, oltre al contratto quinquennale da 1,5 milioni netti a stagione.



WOLFSBURG - Sempre secondo Tuttosport, il ds Ausilio guarda a Wolfsburg, dove Luiz Gustavo è in uscita. Il centrocampista brasiliano con passaporto tedesco è un obiettivo dell'Inter, ma potrebbe essere pure veicolo per arrivare al terzino sinistro svizzero Ricardo Rodriguez, che ha già detto sì al club nerazzurro, ma per giugno. Qualora il Wolfsburg dovesse cedere Luiz Gustavo, tra i sostituti potrebbe valutare il profilo di Kondogbia, il cui valore di mercato, dopo una stagione e mezza in nerazzurro non si discosta di molto da quello del laterale mancino del Wolfsburg. La trattativa dovrebbe comunque prevedere un conguaglio a favore dell'Inter, essendo il francese a bilancio per 25 milioni e avendo Rodriguez una clausola da 22 milioni.