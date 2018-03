Walter Sabatini, coordinatore dell'area tecnica di Suning Sports Group e responsabile, assieme al ds Piero Ausilio, del mercato dell'Inter, è un uomo all'antica: vive infatti il proprio lavoro con grande passione e confida nelle proprie intuizioni, che spesso lo portano ad "innamorarsi" in senso figurato di alcuni calciatori dal talento indiscusso, da qualsiasi nazione codesti provengano. E' accaduto in passato, con giocatori come Javier Pastore o Lucas Boye, ed accade anche nel presente: il dirigente nerazzurro è infatti tornato prepotentemente su un proprio pallino dei tempi della Roma, per perfezionare e ringiovanire il centrocampo dei meneghini,



L'AMORE AI TEMPI DELLA ROMA E GLI OTTIMI RAPPORTI CON LO STANDARD - Secondo quanto riporta in Belgio Voetbalmagazine, l'Inter starebbe infatti seguendo molto da vicino le performances del centrocampista romeno dello Standard Liegi Razvan Marin, classe 1996, già nove presenze e un gol con la maglia della propria nazionale. Sabatini apprezza da tempo il giocatore e già durante l'anno passato lo avrebbe voluto portare alla Roma: i rapporti con la società belga dello Standard sono ottimi, come testimonia anche il prestito del giovane difensore nerazzurro Zinho Vanheusden, mandato in Belgio per riprendersi al meglio dal brutto infortunio ai legamenti del ginocchio.



IL FIGLIOCCIO DI HAGI E LO SGARBO ALLA JUVE - Un'Inter che pensa alla "linea verde" per la propria mediana, come auspicato anche dalla proprietà cinese: in Romania sono tutti convinti che Marin possa essere la stella del futuro, un talento su cui puntare. Centrocampista ma all'occorrenza trequartista, 21 anni, prima di approdare in Belgio giocava nel Vitorul Costanza, club di proprietà ed allenato dall'ex fuoriclasse rumeno Gheorghe Hagi, dove stanno crescendo e sono cresciuti tanti giovani dal profilo più che interessante, tra cui anche il figlio Ianis, ex Fiorentina, tornato recentemente a casa. In passato anche la Roma e la Juventus avevano inviato i propri osservatori a seguire i progressi di questo ragazzo: i bianconeri soprattutto lo avevano monitorato da vicino anche con la maglia della nazionale, durante la partita contro l'Armenia, nella quale Marin ha realizzato il primo gol con la Romania. Ora l'Inter e Sabatini pensano allo sgarbo: perché gli amori a prima vista, anche nel calcio, vanno conquistati.



@AleDigio89