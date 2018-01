con il Jiangsu Suning: operazione ben diversa da quella che portò Sainsbury in nerazzurro un anno fa ( qui i motivi ), ma adesso il dt di Suning sta lavorando per trovare una pedina adatta alla squadra di Fabio Capello che possa liberare Ramires destinazione Milano. E- Il francese ex Sivigliache comporterebbe un raddoppio della spesa da versare al governo cinese in caso di nuovo acquisto importante dall'estero.. Il brasiliano ha spalancato le porte anche pubblicamente, lavori in corso. E adesso il jolly M'Bia può aprire una strada: non sarà facile, Suning ci prova., il gioco più appassionante e divertente del web. Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati su Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com