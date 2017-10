Questa sera l'Inter attende la Sampdoria nell'anticipo della decima giornata di Serie A. Sfilza di ex in campo: in maglia blucerchiata ci sono gli ex nerazzurri Silvestre, Alvarez e Caprari (ai box Viviano e Dodò); a disposizione di Spalletti, invece, ecco Skriniar, Icardi, Eder, Ranocchia, Berni e Padelli.