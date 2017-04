Asse di mercato tra Inter e Sassuolo. Secondo Tuttosport, Ranocchia (ora in prestito all'Hull) può essere utilizzato come pedina di scambio per Acerbi, così come Caprari (parcheggiato al Pescara) per Berardi. Tra i due club si potrebbe anche parlare di un prestito di Gabigol (altra opzione è l'Atalanta), che ha assoluta necessità di giocare con continuità per completare la sua crescita.