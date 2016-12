Gregory Krychowiak, centrocampista polacco del Paris Saint-Germain, ha parlato, stando a quanto riportato da Le 10 Sport, della sua situazione nel club francese; l'ex Siviglia sta faticando ad ambientarsi in Francia ed è stato accostato a diversi club, tra cui anche l'Inter: ''Devo essere paziente e continuare a lavorare duro per adattarmi al meglio alla squadra e al campionato. Voglio essere pronto per le prossime partite; resto ottimista per il futuro''.