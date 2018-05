In prestito con diritto di riscatto, da esercitare entro il 30 maggio, Geoffrey Kondogbia a Valencia è tornato sui livelli di Siviglia e Monaco, quando l'Inter investì più di 30 milioni di euro per strapparlo alla concorrenza del Milan: blitz al Principato di Monaco, offerte e controfferte, fino al traguardo tinto di nerazzurro.



LE PAROLE DI MARCELINO - Tante difficoltà nelle sue due stagioni in nerazzurro, con la cessione al Valencia. E coi Murcielagos è rinato, tanto che il club spagnolo verserà 25 milioni di euro nelle casse nerazzurre. Queste le parole dell'allenatore Marcelino, che "ufficializza" il riscatto: "Con me (la società ndr) discute di situazioni sportive, mai di quelle contrattuali. Poi, ovviamente, non c'è nessuno nell'ambiente del Valencia che dubiti che Kondogbia sia un pilastro imprescindibile per avere una squadra con un potenziale maggiore il prossimo anno".