L'Inter cerca un trequartista sul mercato di gennaio. Una delle voci più affascinanti è legata al possibile scambio col Paris Saint-Germain tra Joao Mario e Javier Pastore. L'argentino ex Palermo, tornato titolare sabato ad Angers, ha dichiarato a Canal Plus dopo la partita: "So che se sono rimasto fuori spesso è a causa degli infortuni e non per scelta dell'allenatore. E' normale che abbia difficoltà, ma so che se sto bene posso fare le differenza in questa squadra. Sono arrivati tanti giovani di valore, quindi è difficile dire quale sarà il mio futuro. Il giorno che non mi sentirò più importante per questa squadra andrò via, perché vivo per giocare a calcio".



FAIR PLAY UEFA - Come scrive Il Corriere dello Sport in edicola oggi, il futuro di Pastore dipenderà da due variabili: da un lato sarà importante il lavoro di Emery per farlo sentire parte integrante (e importante) di questo PSG (ricordiamo che a inizio stagione Pastore, appena recuperata la maglia numero 10, ha dovuto cederla come 'regalo di benvenuto' a Neymar), dall'altro la famosa questione legata al fair play finanziario visto che, secondo quanto riportato ieri mattina da RMC, alla squadra francese mancherebbero circa 80 milioni di euro per non incorrere nelle sanzioni Uefa: una somma che potrebbe essere già recuperata durante il mercato invernale. In quest'ottica un giocatore polivalente come il Flaco potrebbe far gola a molti, cominciando dall'Inter, anche perché l'attacco del PSG è affollato e il centrocampo sembra non lasciare molto spazio alle velleità dell'argentino.