Carlos Tevez, ex attaccante della Juventus tornato da poco - per la terza volta- al Boca Juniors, ha parlato a DirecTV di Lautaro Martinez, obiettivo di mercato dell'Inter: "Viviamo così velocemente che se uno gioca bene una partita è già al Mondiale, se poi ne gioca una male allora Sampaoli è un pazzo a volerlo convocare. Martinez ha fatto tre gol contro l'Huracan, ma l'ho visto nella partita precedente contro l'Union di Santa Fe e non ha toccato un pallone, e i giornalisti l'hanno massacrato. Per i tifosi Martinez ha già un posto per il Mondiale, a volte non capisco. Uno deve mantenere un livello costante per creare dei dubbi al ct della Seleccion. La verità è che bisogna convocare uomini, per me un Mondiale lo vinci con gli uomini, con gente pronta a tutto".