Oltre al danno, la beffa. Uscita a mani vuote dalla trasferta allo Juventus Stadium, l'Inter perde anche Icardi e Perisic, entrambi squalificati per due giornate. Si tratta di un duro doppio colpo per Pioli, che perde le due pedine più decisive del proprio scacchiere. L'attaccante argentino ha già segnato 15 gol e servito 8 assist in questo campionato, mentre il nazionale croato è a quota 7 reti con 5 assist: in totale fanno ben 22 gol e 13 assist, la maggior parte delle 37 reti realizzate da tutta la squadra.



3x2 - Chi li sostituirà nelle prossime partite con Empoli e Bologna? Eder di sicuro, ma bisogna vedere se Pioli lo schiererà come punta centrale o da esterno. Maggiori dubbi sugli altri attaccanti (senza dimenticare il giovane Pinamonti) a disposizione dell'allenatore: Palacio e Gabigol, che potrebbero essere in ballottaggio per un posto oppure esclusi entrambi dalla formazione titolare. Infatti c'è la possibilità che Joao Mario giochi sulla fascia sinistra come fa in nazionale, con Candreva a destra e Banega trequartista dietro a Eder. Il 4-2-3-1 prevede poi la coppia Kondogbia-Gagliardini in mezzo al campo in alternativa a Brozovic, in grado di ricoprire tutti i cinque ruoli tra centrocampo e trequarti. Cosa ne pensate? Dite la vostra nei commenti.



@CriGiudici



I NUMERI DI PALACIO E GABIGOL IN SERIE A: