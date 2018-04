L'edizione odierna del Corriere dello Sport accende i riflettori su Milan Skriniar e spiega come l'ex Sampdoria sia ormai diventato indispensabile per Luciano Spalletti.



“Il dubbio a questo punto è a quale cifra si arriverà la prossima estate. Fermo restando, però, che in casa nerazzurra sono decisi a lasciare la porta blindata. Anche perché poi sarebbe complicato trovare un altro Skriniar, la cui importanza si può cogliere anche dal fatto che mai Spaletti si è sognato di concedergli un turno di riposo. Lo slovacco è sempre stato titolare nelle 34 giornate di campionato sin qui disputate e nelle 2 gare di Coppa Italia stagionali. Per di più non è stato nemmeno sostituito. Insomma, una sorta di “Highlander” che non avverte la fatica e che ha finito per rilanciare pure Miranda, reduce da una stagione con molte più ombre che luci. E pensare che, al suo arrivo, Skriniar aveva sollevato più di qualche perplessità. Se non altro per la cifra investita, vale a dire 25 milioni di euro più un’altra decina sotto forma di bonus. Vero che nell’operazione era coinvolto anche Caprari, finito alla Sampdoria per 15 milioni, ma certo quella valutazione sembrava troppo elevata per ciò che Skriniar aveva fatto vedere nella stagione precedente. Invece, in casa Inter ci avevano visto giusto. E lo slovacco ha dimostrato di valer ogni centesimo investito. Tanto che ora la quotazione è più che raddoppiata”.