Dopo la sconfitta della sua Inter contro il Torino, Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport: "Ci sono dei momenti in cui non va come vorresti neanche se la pigi, abbiamo avuto meno bravura nel far circolare la palla, prendendo qualche ripartenza di troppo che ci ha costretto a fare corse e spendere energie: dovevamo gestire meglio e soffocare in maniera più continua le loro ripartenze. Oggi e il derby due occasioni buttate? Abbiamo giocato delle partite, ci sono anche gli avversari, ci è mancato il risultato. Oggi non è stato dato merito al recupero di Perisic su Belotti in occasione del gol".



SU RAFINHA E BORJA - "Rafinha? Viene da due anni dove non gioca, ha fatto tre partite in una settimana, mercoledì era un po' in difficoltà di fiato. Borja Valero? Oggi ha giocato bene. Quando uno va a pressare con continuità perde in lucidità, ma è il giocatore che è sempre stato, dà sempre una mano quando lo chiami in causa: è stato un po' fuori e ha recuperato le sue forze".



SU MAZZARRI - "Il saluto a Mazzarri alla fine? Quando stringe la mano ha sempre un po' di timore, anche quando vince le partite: alla fine ha vinto, gli ho fatto i complimenti. Lui ti dà la mano con la punta della mano, io gliel'ho stretta di più".