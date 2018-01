Non solo Pastore,anche per le uscite. Su tutti, con Nagatomo passato al Galatasaray,, perché l'allenatore nerazzurro ha scelto di bloccare un'operazione ormai avviata al punto da aver già prenotato l'aereo privato che avrebbe dovuto portare Brozovic in Spagna. Ma questa mattina all'imbarco non ha potuto presentarsi,. Per ora, punto interrogativo.- L'Inter infatti ha proposto al Siviglia di riaprire il dialogo per il croato nella mattinata di ieri tramite intermediari, dagli spagnoli è arrivato il via libera con proposta praticamente accettata dai dirigenti nerazzurri e in seguito anche dal giocatore, inizialmente scettico. Un. Il Siviglia gli prepara l'aereo per portarlo con sé, ma un confronto tra Spalletti, Ausilio e Sabatini blocca tutto:. Pretende un nuovo acquisto in quel ruolo,. Cronache di un altro affare difficile, intricato e da sbloccare in un ultimo giorno di mercato incandescente per l'Inter., il gioco più appassionante e divertente del web. Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati su Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com