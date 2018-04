La vittoria contro il Cagliari ha permesso all'Inter, anche se momentaneamente, di raggiungere il terzo posto in classifica. Proprio il tecnico toscano, scrive il Corriere dello Sport, ha dei buoni motivi per essere soddisfatto.



“L’Inter si è presa almeno per una notte il terzo posto e grazie al netto successo sul Cagliari ha sorpassato sia la Roma sia la Lazio, impegnate stasera rispettivamente contro il Genoa in casa e la Fiorentina in trasferta. Al di là della posizione in classifica con la quale i nerazzurri inizieranno la volata delle ultime cinque giornate, Spalletti può dirsi soddisfatto per il ritorno alla vittoria, che mancava dal 31 marzo (e tre partite), per l’affidabilità di una difesa che ha subìto solo una rete negli ultimi 8 turni, per un attacco che si è di nuovo sbloccato e per l’autorevolezza con la quale la sua formazione ha tenuto in pugno il match”.