Spalletti ha tirato fuori l'Inter dal periodo di crisi e lo ha fatto in quattro atti. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Si recupera il derby programmato un mese fa. Da allora l’Inter ha cambiato faccia, atteggiamento e marcia. Merito di una svolta in quattro atti, regia di Luciano Spalletti. Sistemata prima di tutto la fase difensiva, coi nerazzurri che non subiscono gol da quattro gare consecutive. Lavoro mirato quindi sulla condizione fisica e sulla tattica: squadra oggi decisamente più solida, brillante e nuovamente a pieni giri sotto ogni punto di vista. Decisive in particolare le scelte in mezzo al campo, ridisegnato il reparto, alzato notevolmente il tasso tecnico: Gagliardini mediano puro, Brozovic accanto all’azzurro, Rafinha trequartista”.