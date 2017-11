Ai microfoni di Premium Sport, è intervenuto Luciano Spalletti che si è espresso così in merito alla non facile sfida casalinga che questa sera attende l’Inter al cospetto dell’Atalanta di Gasperini: “Questo è un campionato in cui non ci si può permettere di fare passi falsi, dal momento che le altre squadre in alto vanno a un ritmo molto forte; perciò, dobbiamo sempre provare a vincere le partite, così da fare più punti possibili. Con l’Atalanta sarà una partita difficilissima, e non si tratta di una trappola, dal momento che quella di Gasperini è una squadra palesemente forte”. Infine, Spalletti è tornato anche a parlare delle condizioni di Mauro Icardi, dopo il problema al ginocchio che l’ha tenuto a casa durante la sosta per le Nazionali: “Mauro sta al meglio, il ginocchio non è tornato a gonfiarsi. È voglioso di giocare, lui è uno di quelli che vorrebbero disputare due partite a settimana, invece di una soltanto”.