L'Inter deve tornare ad esprimersi con costanza su buoni livelli e Luciano Spalletti, nel tentativo di stimolare il gruppo, ha parlato alla squadra. Questo il discorso del tecnico toscano, rivelato dalla Gazzetta dello Sport.



“Da qui a fine stagione la classifica fluttuerà parecchio – il sunto delle parole del tecnico –, ma l’importante è restare sul pezzo e non sprecare tutto il lavoro dei primi cinque mesi. Soprattutto è fondamentale che nessuno pensi di poter risolvere le cose da solo. In ogni momento, ad Appiano come in partita, bisogna sempre ragionare di squadra. Perché è ragionando di squadra che siamo stati anche in vetta. Ed è con quelle stesse forze, oltre all’innesto di chi è arrivato a gennaio, che torneremo in Champions”.