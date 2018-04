L'Inter di Spalletti è in corsa per un posto in Champions e sabato sera affronterà la Juventus in una sfida decisiva per entrambe le formazioni. Intanto il tecnico toscano, spiega la Gazzetta dello Sport, può contare sulla ritrovata solidità difensiva, una qualità che negli ultimi anni è spesso mancata ai nerazzurri. Questo è quanto scrive la "Rosea".



“Storicamente è sempre stato così: lo scudetto lo vince la miglior difesa. Nonostante l’Inter viaggi a 19 punti dalla Juventus e 18 dal Napoli, il reparto arretrato di Luciano Spalletti è il secondo migliore d’Italia con 23 gol subiti, gli stessi del Napoli, alle spalle solo della Juventus (20). E c’è un particolare focus da fare sulle ultime nove giornate. I nerazzurri in questo periodo hanno incassato solo due gol: uno determinante nella Torino granata (k.o. 1-0, rete di Adem Ljajic) e uno a Verona contro il Chievo (ininfluente il centro di Mariusz Stepinski). Nel Meazza nerazzurro l’ultimo a segnare un gol è stato il Bologna con Rodrigo Palacio (un ex, tra l’altro, e comunque vittoria interista per 2-1) l’11 febbraio 2018. In Europa, nei cinque principali campionati, non c’è una squadra che stia avendo un’andatura simile in quanto a impermeabilità. Ecco perché la partita di sabato sera avrà connotati anche tattici e tecnici notevoli. Per la Juventus non sarà solo una sfida classica tra due club rivali. Sarà proprio una sfida da Champions League. Obiettivo principale e primario della società guidata dalla famiglia Zhang. I numeri della difesa di Spalletti dicono questo. Merito di un lavoro costante durante la stagione fatti di attenzione e ricerca degli equilibri corretti con la mediana”.