Quando dalla lavagnetta luminosa è apparso il numero 9 tutti si sono posti la stessa domanda: “Perché Spalletti toglie Icardi?”. Domanda più che mai lecita, dato che l’argentino - con la squadra rimasta in dieci - sembrava tra i pochi ad avere ancora energie da spendere. Per non parlare della sua utilità sulle palle inattive, dove per tempismo, stacco e impatto ha pochi rivali. E a rivedere le immagini non sembrano esserci dubbi: lo stesso Icardi appare prima incredulo di fronte alla scelta del proprio allenatore, per poi farsi sorprendere dalla rabbia e dalla frustrazione per un cambio che non riteneva opportuno.



ESCE PERISIC, ANZI ICARDI - Aveva ragione il capitano dell’Inter, aveva ragione da vendere. Anche perché quello designato a lasciare il campo sembrava Ivan Perisic, con il calzettoni bassi sotto ai polpacci, in segno di resa dopo i tantissimi km percorsi. Una sostituzione, quella del croato, che poteva assolutamente starci, ma che non è avvenuta. Forse anche perché, quando richiamato dalla panchina, l’ex Wolfsburg ha fatto sapere di “stare benissimo”. E tanto è bastato, ma questo è ancora da verificare, per cambiare idea e far ricadere la scelta su Icardi.



L'AUTOFLAGELLAZIONE - Una sostituzione che di fatto ha incanalato la partita su altri binari, anche perché chi è entrato al posto di Icardi, ovvero Santon, ne ha combinate di cotte e di crude: prima perde Cuadrado sul gol del pareggio, poi bissa su Higuain in occasione del ribaltone bianconero, lasciando colpevolmente la marcatura dell’argentino in area di rigore su palla inattiva. Insomma, un’autoflagellazione che gli 80 mila del Meazza non si sarebbero mai aspettati dopo la grande prova di cuore e sacrificio che l’Inter aveva lasciato sul terreno del Meazza. Un cambio che ha fatto uscire dal campo Icardi in lacrime. E non solo lui…