Nella conferenza stampa a margine della sfida contro il Torino, Luciano Spalletti spiega il motivo che lo ha spinto a tenere Rafinha fuori dall'undici iniziale.



“Se la mancanza di fluidità dipende dall'iniziale esclusione di Rafinha? Può essere, ma io l'ho lasciato fuori per averlo più fresco quando la partite avrebbe concesso maggiori spazi mentre nel primo tempo c'era da fare più fatica. Tre partite intere da titolare in una settimane sono tante per uno che è due anni che non gioca. Aveva bisogno di tirare il fiato".