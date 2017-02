L'Inter cerca un difensore centrale sul mercato. In cima alla lista della spesa c'è il nome di Kostas Manolas, nazionale greco in forza alla Roma. Tra le alternative di lusso ci sono il brasiliano Marquinhos (PSG) e l'olandese de Vrij (Lazio). Il Corriere dello Sport in edicola oggi lancia altri due nomi nuovi: il senegalese Koulibaly (Napoli) e il francese Laporte (Athletic Bilbao). Però entrambe le piste sono in salita, anche perché soltanto l'anno scorso hanno prolungato il contratto rispettivamente fino al 2021 e al 2020.