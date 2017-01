Noi, l'anti-Juve. Secondo Tuttosport, Steven Zhang e Jun Liu hanno dato una missione ai dirigenti dell'area tecnica Zanetti, Ausilio e Gardini: interrompere l'egemonia in Italia della Juventus per poi tornare tra le grandi squadre d'Europa. Il piano dei cinesi di Suning prevede grossi colpi di mercato, meglio se giovani e italiani: nel mirino ci sono Bernardeschi (preferito a Berardi) e Verratti.



DIFESA - Sempre in vista della prossima stagione, i nerazzurri cercano altri rinforzi in difesa. Secondo il Corriere dello Sport, nel mirino ci sono Marquinhos (PSG), Manolas (Roma) o de Vrij (Lazio). Oltre al terzino svizzero del Wolfsburg, Ricardo Rodriguez.



CENTROCAMPO - Per quanto riguarda invece questo mercato di gennaio, Pioli potrebbe avere un altro mediano dopo l'arrivo di Gagliardini dell'Atalanta: il brasiliano Luiz Gustavo del Wolfsburg. Prima però serve una cessione eccellente tra Banega e Kondogbia. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, ieri gli agenti del francese erano in sede per segnalare manifestazioni di interesse dell'Hebei China Fortune, il ricco club cinese in cui giocano tra gli altri Gervinho e Lavezzi. Sfumate le piste Hernanes e Biglia, l'Hebei avrebbe messo gli occhi sul mediano nerazzurro. Ma l'Inter avrebbe fatto sapere che Kondogbia non si muove. Stesso discorso per Banega, con il quale peraltro sarebbe più facile fare una bella plusvalenza, essendo arrivato l'estate scorsa dal Siviglia a parametro zero. Certo, tutto potrebbe cambiare davanti a un'offerta indecente sui 25-30 milioni. Difficile invece accumulare il tesoretto con cui provare a prendere un terzino sinistro, senza dimenticare Luiz Gustavo del Wolfsburg, piazzando soltanto Miangue (piace al Cagliari), Gnoukouri (ma il Crotone non eccita l'ivoriano che per il momento preferisce attendere), Santon (la Samp è interessata al prestito, mentre il giocatore chiede una cessione definitiva), Yao e Ranocchia, il cui alto ingaggio però scoraggia diverse pretendenti. E poi c'è Biabiany, che a fine mese potrebbe far tornare i conti accettando un ricco trasferimento allo Jiangsu, la squadra cinese di Suning.