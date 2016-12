Priorità al regista. L'Inter cerca un rinforzo in mezzo al campo, un giocatore in grado di far girare la squadra secondo il credo calcistico di Pioli. Il primo nome sulla lista è quello di Biglia, per il quale la Lazio continua a sparare alto, ecco perchè i nerazzurri stanno valutando piste alternative. Una di queste porta a Joao Moutinho, esperto portoghese classe 1986, in forza al Monaco. L'ex Porto nel Principato è diventato una una seconda scelta, alle spalle della coppia formata da Fabinho e Bakayoko, come dimostrano i 772' giocati in Ligue 1 spalmati su 13 giornate, motivo per il quale a gennaio farà la valigia.



SE ARRIVA GRATIS... - In scadenza nel 2018, il problema per l'Inter è rappresentato dall'ingaggio, 4 milioni di euro netti, figli di un ricco contratto firmato negli scorsi anni. Lo scenario potrebbe diventare invitante solo se il Monaco deciderà di cederlo in prestito, senza obbligo di riscatto. Come alternative restano validi Obi Mikel del Chelsea e Luiz Gustavo del Wolfsburg, per giugno potrebbe tornare di moda il 26enne polacco Krychowiak, che a Parigi non si è ambientato nonostante la presenza del suo mentore Unai Emery.