L'Inter e Suning ieri hanno presentato uno spazio ad hoc in zona Tortona, nel cuore del Fuorisalone in occasione della Milano Design Week 2018, che si chiamerà "Innovative Passion" e che unirà i colori nerazzurri alle innovazioni dello "smart retail" di Suning. Uno spazio che i tifosi, ma non solo loro, potranno visitare fino a domenica 22 aprile e nel quale potranno vivere tre esperienze legate ad altrettante istallazioni: "Emotional Wall" per spiegare il sistema di Intelligenza Artificiale per la domotica Suning BIU; "Magic Mirror" l'applicazione di riconoscimento facciale al retail; "Colours of Passion" la riproduzione in forma destrutturata dello stemma dell'Inter.



Un'immersione nel mondo milanese da parte di Suning per dimostrare la voglia del colosso cinese di sentirsi sempre più italiano. Ma la presentazione di ieri, a cui ha preso parte Steven Zhang, ha riservato anche un'altra importante novità: Suning Holdings Group, infatti, aprirà nei prossimi giorni un ufficio di rappresentanza commerciale a Milano (le prossime tappe nel 2018 saranno in Germania, Francia, Inghilterra, Australia e Corea del Sud).



Questo servirà all'azienda di Nanchino per intensificare la propria rete di ricerca in Europa e introdurre prodotti di alta qualità nel mercato cinese, ma è evidente che rappresenti un ulteriore passo verso l'obiettivo finale della famiglia Zhang, ovvero aprire dei negozi in Italia e in Europa. Un processo che, sempre secondo Tuttosport, aiuterebbe anche l'Inter, perché Suning avrebbe degli importanti ritorni economici e avrebbe meno difficoltà in patria col proprio Governo a giustificare gli investimenti nel mondo del calcio.



"Quando i tifosi vanno allo stadio, non vogliono solo guardare una partita di 90 minuti, vogliono vivere un’esperienza interessante e noi vogliamo migliorarla - ha spiegato Steven Zhang -. Oltre ai buoni giocatori, la gente vuole buon cibo, buone immagini e innovazione. Questa è una piccola idea di quello che vogliamo fare per il futuro. L'Inter ha oltre 100 anni, ma possiamo essere il club più giovane nel mondo. Comprando sui siti di Suning, non si è limitati al materiale dell'Inter, si può comprare materiale del Manchester United, ma anche del Milan o della Juventus. E l'esperienza per i consumatori sarà diversa da qualsiasi altra società di retail: non interessa cosa diranno, noi rappresentiamo la massima idea di innovazione nel mondo".