Anche l'Inter si muove su Mimmo Criscito.



Nonostante l'attuale capitano dello Zenit, intenzionato a non rinnovare il proprio contratto in scadenza con il club russo, si sia già promesso al Genoa, nei giorni scorsi i nerazzurri hanno comunque fatto un tentativo con il difensore campano.



Secondo quanto riferisce il sito gianlucadimarzio.com, alcuni dirigenti nerazzurri avrebbero incontrato l'agente di Criscito, Andrea D'Amico, per capire le reali possibilità di portare a Milano l'esterno ex Juve.

Probabilità che tuttavia restano molto basse. Per Criscito, nato e cresciuto nel settore giovanile del Genoa e sposato con una ragazza ligure, la prospettiva di poter tornare a vestire il rossoblù, chiudendo la propria carriera là dove era iniziata, sarebbe il coronamento mai nascosto di un sogno.