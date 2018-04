La Gazzetta dello Sport accende i riflettori su Luciano Spalletti e spiega come i tifosi nerazzurri siano spaccati sul giudizio al tecnico toscano.



“C’è chi sostiene che Spalletti stia facendo miracoli, non sono però pochi quelli che non gli riconoscono alibi e che etichetterebbero come inaccettabile un eventuale quinto posto finale in una stagione senza Coppe. E Suning che cosa dice? Per ora trapela massima fiducia, a prescindere dalla Champions. E’ comunque difficile credere che nulla si muoverà, anche a livello di dirigenza, in caso di «fallimento»”.