Dopo essere stata per anni contraddistinta dalla sfida nella sfida tra i due ex amici Mauro Icardi e Maxi Lopez, Inter-Torino domenica vedrà invece andare in scena la partita nella partita tra Danilo D'Ambrosio e Cristian Ansaldi. Questa volta però le mogli non c'entrano e, se dovessero scendere in campo dall'inizio, tra i due protagonisti non dovrebbero essere mancate strette di mano come invece capitava con i due attaccanti. Quello tra D'Ambrosio e Ansaldi sarà invece un duello interessante per la storia calcistica simile dei due difensori. Entrambi sono terzini in grado di giocare sia sulla fascia destra che su quella sinistra e entrambi sono ex calciatori della squadra che domenica affronteranno da avversari.



D'AMBROSIO, IL TERZINO CHE IL TORO HA SCOVATO IN C2 - Danilo D'Ambrosio è stato scovato dal ds Torino Gianluca Petrachi nel gennaio del 2010, quando giocava in C2 (che all'epoca si chiamava Seconda divisione della Lega Pro) nella Juve Stabia. Si è guadagnato subito una maglia da titolare nella squadra granata (he militava in serie B) allenata da Stefano Colantuono e fu autore di sei mesi sorprendenti. L'anno successivo, sempre tra i cadetti, il suo rendimento non è stato all'altezza della stagione precedente, ma ha avuto modo di rifarsi grazie all'arrivo sulla panchina del Torino di Giampiero Ventura. Con l'attuale ct della Nazionale, D'Ambrosio è stato autore di due campionati e mezzo di altissimo livello e nel gennaio del 2014, dopo aver rotto con il presidente Urbano Cairo a causa del mancato accordo per il rinnovo del contratto, è passato all'Inter per poco meno di due milioni di euro più la comproprietà di Marco Benassi. In nerazzurro, dopo un inizio difficoltoso, è riuscito a ritagliarsi uno spazio sempre più importante, guadagnandosi anche la maglia azzurra dell'Italia.



ANSALDI: TOP AL GENOA, FLOP ALL'INTER - Cristian Ansaldi, invece, all'Inter è arrivato nell'estate del 2016, dopo che il suo contratto con il Genoa era scaduto. Dopo l'ottima stagione in maglia rossoblù, sull'argentino c'erano tante aspettative ma il suo primo - e unico - campionato in nerazzurro non è stato certo da ricordare: ventuno presenze complessive in campionato, ma molte meno quello che i tifosi ricordano con piacere. Al Torino è arrivato lo scorso 31 agosto, dopo la cessione di Davide Zappacosta al Chelsea, con la formula del prestito biennale e l'obbligo di riscatto fra due anni per i granata: agli ordini di Sinisa Mihajlovic sta tornando ad essere il miglior Ansaldi visto in serie A. Ha avuto qualche problema fisico, ma quando ha giocato ha sempre offerto ottime prestazioni non facendo rimpiangere più di tanto il difensore partito per Londra. Ora sarà interessante chi vincerà la sfida nella sfida tra i due terzini.