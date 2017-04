Il Frosinone vuole trattenere a tutti i costi il portiere Francesco Bardi, in prestito dall’Inter. L’operazione è complicata, anche perché i neroazzurri vorrebbero richiamarlo alla Pinetina. Bardi sarebbe intenzionato a restare un altro anno nel club ciociaro, ma tutto dipenderà per l'appunto dai piani della dirigenza interista.



Come ha dichiarato lo stesso portiere a Sky Sport recentemente, al Frosinone ha vissuto momenti bellissimi, con in testa la parata su rigore a Higuain al San Paolo (dimostrando tutta la sua bravura) e in quell’occasione riuscì nell'impresa di battere il Napoli per 1-0.