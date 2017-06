Un treno, svizzero, di ritorno. Nell'che cambierà quasi completamente in questa estate di mercato c'èanche spazio per una vecchia idea tornata di moda nelle ultime ore. Un'idea che porta a Stephan, terzino destro di proprietà della. Nell'ultima stagione, complice l'arrivo di Dani Alves ( a cui è stato offerto il rinnovo ), l'ex Lazio. Per questo motivo, nonostante l'opzione per il rinnovo esercitata dai bianconeri lo scorso febbraio, può lasciare Torino.Su di lui, come riporta La Gazzetta dello Sport, c'è sempre l'Inter, che, ma si dovette arrendere di fronte al muro alzato da Beppe Marotta e Fabio Paratici. Ora, il nome di Lichtsteiner può essere un'alternativa low cost per Piero Ausilio e Walter Sabatini. Un nuovo derby d'Italia è pronto a partire, questa volta sul mercato.