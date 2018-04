L'Inter ha ritrovato Brozovic, ma anche l'anno scorso - nell'era Pioli - il croato era stato protagonista di un positivo periodo di rendimento, tramontato a seguito dell'infortunio subito nella gara contro la Juventus. Spalletti si augura che la continuità del suo centrocampista non scemi improvvisamente, anche perché con lui in cabina di regia l'Inter è uscita dal lungo periodo di crisi. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Anche l’anno scorso, nel periodo migliore dell’Inter targata Pioli, Brozovic agiva davanti alla difesa, proprio in tandem con Gagliardini. Poi un infortunio nel match con la Juventus ha finito per rompere la “magia”. Il croato ha affrettato il recupero e certi meccanismi non si sono più ricostruiti, anzi ha finito per precipitare assieme a tutta l’Inter. Ma di precedenti ce ne sono anche altri, con il risultato che con Brozovic si procede sempre sull’orlo del baratro. Del resto, proprio la mancanza di continuità è sempre stato il suo principale difetto. La speranza di Spalletti è di non rivedere per l’ennesima volta lo stesso film”.