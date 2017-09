L'Inter soffre le squadre che si chiudono. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come i nerazzurri debbano trovare una soluzione a questo problema.



"Ora però urge trovare il bandolo contro squadre che si chiudono e puntano su recuperi palla e contropiede. Se tre indizi fanno una prova (Crotone, Bologna, Genoa); se - con tutto il rispetto per loro, che sono bravi - i vari Ajeti, De Maio e Rossettini contro Icardi sembrano tanti Sergio Ramos; se si fa una fatica boia a creare occasioni, c’è più di qualcosa che non va nella manovra. A spazi larghi, l’Inter fa l’Inter perché ha giocatori fisici e rapidi. A spazi stretti l’Inter con poca fantasia non riesce ad avere un giro palla decente e veloce e a prendere contromisure all’aggressività".