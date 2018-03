L'Inter segue con grande interesse il trequartista dello Shakhtar Donetsk, Bernard. Il brasiliano è in scadenza di contratto e ha confermato che lascerà il club ucraino la prossima estate. Secondo il Corriere dello Sport ci sono tre dettagli che stanno frenando l'Inter. Il primo è la richiesta di ingaggio fatta da Bernard di circa 4 milioni di euro annui bonus compresi. Il secondo è la cifra che l'Inter dovrebbe girare in commissioni all'entourage del giocatore che farebbe schizzare l'affare oltre quota 10 milioni (fra ingaggio e commissioni). Il terzo è un diktat imposto dallo stesso Bernard, ovvero la partecipazione alla prossima Champions League del club in cui andrà a giocare. Su questo però, l'Inter non è ancora padrone del proprio destino.