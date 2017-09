Ha stupito tutti per la personalità dimostrata all’ingresso in campo. In 20’ di gara Yann Karamoh si è guadagnato gli applausi del Meazza e i complimenti di Luciano Spalletti, che in conferenza stampa ha elogiato le sue qualità. Per il giovane ex Caen una prestazione di alto livello, evidenziata anche dalle pagelle di Calciomercato.com, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport.



Calciomercato.com - Karamoh 7: Entra con grandissima personalità e prova sempre la giocata. Da un suo tiro nasce il corner che porta alla rete di D’Ambrosio. Il Meazza in piedi ad applaudirlo, sembra amore a prima vista.



GdS - Karamoh 6,5: “Il ragazzo si farà e ha pure le spalle larghe. In 20 minuti ne fa ammonire due ed espellere uno. Ha gli spunti e i dribbling che servono all’Inter”.



CdS - Karamoh 7: “All’esordio in nerazzurro fa a pezzi il Genoa (espulso Taarabt, ammonito Zukanovic)”